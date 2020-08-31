Разгон демонстрантов у стен парламента в Норвегии

Неспокойно было у здания норвежского парламента в Осло. Правоохранители применили слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы предотвратить столкновения между сторонниками антимусульманских и антирасистских движений. Они забрасывали друг друга яйцами и пытались прорваться через полицейские кордоны. Задержаны порядка 30 человек, среди них есть и несовершеннолетние.