В Иерусалиме полиция с применением силы рассеяла толпу, которая собралась на центральной площади города. Задержаны несколько десятков человек.



Участники манифестации недовольны политикой действующей власти. Накануне выходных в Израиле вновь установили строжайший локдаун и протестующих задерживали по обвинению в нарушении карантинных ограничений.

