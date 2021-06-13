Разгон протестов в Колумбии

В столице Колумбии вновь неспокойно. Тысячи людей недовольны социально-экономической политикой правительства. На улицах Боготы то и дело вспыхивают столкновения между протестующими и полицией. Митингующие запускают в правоохранителей пиротехнику. В ответ слезоточивый газ и дубинки.