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Разгон протестов в Колумбии

В столице Колумбии вновь неспокойно. Тысячи людей недовольны социально-экономической политикой правительства. На улицах Боготы то и дело вспыхивают столкновения между протестующими и полицией. Митингующие запускают в правоохранителей пиротехнику. В ответ слезоточивый газ и дубинки.

Одной из главных предпосылок массового недовольства стала налоговая реформа. Правительство решило поднять выплаты для представителей среднего класса, чтобы преодолеть последствия пандемии. Однако такие меры лишь спровоцировали новые волнения.


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