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Разгон протестующих в Париже - водометы, перцовые баллончики, дубинки

В стране, где свободу слова на словах хранят как зеницу ока, продолжаются беспорядки. В Париже тысячи людей вышли на акцию протеста против закона "О глобальной безопасности". Он предусматривает запрет на распространение фото- и видеоматериалов полицейских при исполнении. Порядок на улицу возвращали дубинками, водометами и перцовыми баллончиками.

Перед началом потасовок и разгонов активисты начали жечь костры и бросать петарды прямо посреди дороги.

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