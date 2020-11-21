Разгон протестующих в Париже - водометы, перцовые баллончики, дубинки

В стране, где свободу слова на словах хранят как зеницу ока, продолжаются беспорядки. В Париже тысячи людей вышли на акцию протеста против закона "О глобальной безопасности". Он предусматривает запрет на распространение фото- и видеоматериалов полицейских при исполнении. Порядок на улицу возвращали дубинками, водометами и перцовыми баллончиками.



Перед началом потасовок и разгонов активисты начали жечь костры и бросать петарды прямо посреди дороги.