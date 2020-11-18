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Разгон протестующих в Таиланде: пострадали 55 человек

В Таиланде полиция водометами разогнала очередной несанкционированныймитинг. Пострадали 55 человек. Шесть из них получили огнестрельные ранения.Кроме того, в ходе разгонов полиция применила воду с перцовым газом.

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