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Разгораются столкновения между полицией и протестующими в Тель-Авиве

Антиправительственные протесты с новой силой вспыхнули в Израиле. Десятки тысяч манифестантов вышли на улицы сразу в нескольких городах с призывом к немедленной отставке премьера, проведению досрочных выборов и решению проблемы заложников.

На улицах Тель-Авива происходят столкновения между полицией и протестующими, которые разжигали костры и взрывали дымовые гранаты. Бурную толпу разгоняли водометами. Людей с дорог теснили силовики на лошадях.

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