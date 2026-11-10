Разгром республиканцев, но не Трампа: почему выборы в Конгресс США не изменят курс страны

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C 3 ноября судьбу президента США Дональда Трампа и республиканцев не оплакал только ленивый. Слово "разгром" на разных языках мира прозвучало столько раз, сколько оно не произносилось никогда прежде ни по одному из поводов. И, наверное, по всем поводам вместе взятым тоже не произносилось.

Но если приглядеться к проблеме, то и ужас, и восторг выглядят плодом фрустрации: одни мечтают, чтобы от Трампа на глобальной политической сцене не осталось следа, другие этого боятся - но в обоих случаях налицо эмоциональная реакция на собственные фантазмы. А реальность и грубее, и сложнее, и неоднозначнее.

Демократы, действительно, взяли под контроль Сенат, получив в верхней палате на 10 мандатов больше. В Палате представителей у них и вовсе перевес в добрых четыре десятка депутатов. Победители к побежденным ожидаемо питают чувства сколь сильные, столь и недобрые.

Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк:

"Итак, республиканцы, выбирайте: слушать чушь, которую несут на Пенсильвания-авеню, 1600, или действовать в интересах американского народа?! Поддерживая Трампа, вы идете прямо в пропасть! Какова наша общая задача? Американцы хотят снижения стоимости жизни. Американцы вынуждены выбирать: платить за бензин, чтобы доехать до работы, или за продукты, чтобы накормить детей. Платить за лечение, чтобы были здоровы близкие, или за электричество, чтобы согреть семью зимой. Во-вторых, американцы хотят, искоренить коррупцию в правительстве. Они знают, что Трамп - самый коррумпированный президент в американской истории".

Известно, впрочем, что среднестатистический американец уже полвека беднеет, хотя расслоение при этом растет: так было и при демократах, вроде Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы, так будет когда и если они вернутся. Чтобы остановить данный процесс необходимо превращение Соединенных Штатов из имитационной демократии в реальную, из глобального паразита в локомотив социально-экономического прогресса.

С чего бы такому случиться в правление демократов, если никто не возьмется толком объяснить, а в чем идеологическая разница между респами и демами? Существуют какие-то различия по вопросам текущей повестки, вроде ЛГБТ, абортов, мужчин в женских туалетах - да, пожалуй, и все. Иначе говоря, минувшие выборы - это не революция, это поражение партноменклатуры и только.

Рон Десантис, губернатор Флориды, республиканец:

"Давайте просто проясним: вчерашний день для республиканцев стал подлинной катастрофой! И через два года это не закончится! Ни на выборах 2028 года, ни на президентских мы, республиканцы, не сможем вернуть себе контроль в избирательных округах с их нынешними и будущими границами! В течение двух, четырех, шести лет, а, может, и дальше, республиканцы не смогут обрести контроль над какой-либо ветвью власти".

Да, республиканцы при чинах и званиях могут проиграть навсегда, если "синие" используют весь арсенал дискриминационных инструментов: станут перекраивать округа, оседлают административный ресурс, узурпируют доступ к денежным потокам. Но это дело будущего и не факт, что все намеченное сделать успеют - в распоряжении демократов лишь два года до следующих выборов.

Единственное, чего точно не миновать, так это то, что победители примутся пить кровь Трампа всеми доступными им способами. Например, начнут затевать бесконечные антикоррупционные расследования. Или устраивать импичменты: первый, вероятно, начнут уже на днях.

Но Трамп сохраняет олимпийское спокойствие. Белый Дом, если его юристы не наделают глупостей, от всего отобьется.

quote Нет, нет, нет, я не боюсь импичмента! Ни капельки. Я думаю, это уничтожило бы репутацию Демократической партии, если бы они на подобное отважились! Импичмент без причины - что это за ерунда!? У нас процветающая страна! Наша страна сейчас более успешна, чем когда-либо в своей истории. Дональд Трамп

Так что же поменяется теперь для Трампа и Америки в целом? А, скорее всего, почти ничего. Внешняя политика Соединенных Штатов - исключительная прерогатива президента. Вмешаться в нее парламент практически бессилен - в его ведении лишь деньги и законы. Трамп может заблокировать любой билль и для преодоления вето Конгрессу потребуются две трети голосов каждой из палат: такого гандикапа у демократов нет в помине.

Конгресс формирует бюджеты и сейчас как раз намеревается ассигновать Украине новые 15 млрд. А президент способен саботировать исполнение такого решения. При Джо Байдене Украине выписали миллиарды. И поинтересуйтесь судьбой этих денег при Трампе. Даже запретить президенту вести войну невозможно: любую кампанию он может вести 60 дней без санкции парламента. Потом ее достаточно приостановить - и можешь тут же начинать войну заново. Сами вспомните: смогли ли все протесты конгрессменов хотя бы притормозить войну с Ираном? Да ни на миллиметр и ни на секунду!

Юристы Белого дома сейчас вовсю разрабатывают техники управления при активно-враждебном Конгрессе. Но, возможно, тут и придумывать что-либо незачем. Фактически, парламент стал не двух-, а трехпартийным, выходит, он и сам себя прекрасно управится парализовать. В составе Демпартии возникло левое крыло - Демократические социалисты Америки. Их несколько десятков в Конгрессе, они взяли под контроль множество региональных администраций. Левые правят в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а всего их пришло во власть не менее 100.

Джеймс Таларико, сенатор от штата Техас:

"Мы должны изменить эту экономическую систему, которая работает только на пользу 1 % самых богатых! Мы должны создать всеобщую систему здравоохранения, чтобы никто в этой стране не разорялся из-за болезней! Мы должны инвестировать в наших педагогов, в наших учеников, в государственные школы! У каждого, даже самых неблагополучных, появится возможность бороться за лучшее будущее!"

Ну, и поди знай, для кого наступила пора испытаний: для респов или для демов? Американцы стремительно "левеют" и на выборах 2028-го, вероятно, придется худо обеим традиционным партиям.

А свой курс американский государственный корабль в ближайшее время вряд ли изменит: капитану Трампу придется, конечно, непросто, но плыть он продолжит, куда плыл. По результатам промежуточных выборов президент эмансипировался от партийной и парламентской зависимости. Теперь ему незачем оглядываться ни на противников, ни на сторонников: одни ему вряд ли повредят, другие не особенно помогут. При этом метаться и угождать для него - теперь лучший способ попасть не в историю, а за решетку.