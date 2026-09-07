Разгромное поражение правящих сил в ФРГ. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила "Альтернатива для Германии", набрав около 45 % голосов. Это исторический триумф правых сил. Лидер АдГ Алис Вайдель заявила о мандате на формирование правительства. Она подчеркнула, что партия намерена отстаивать исключительно немецкие интересы, а не спонсировать Украину.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Это исторический результат. Здесь у нас 44-45 %. Из этого совершенно ясно следует мандат на формирование правительства. Мы также будем управлять страной на федеральном уровне. Немцам просто надоело, что проводится политика, направленная против интересов Германии. Мы совершенно четко вступили в борьбу для того, чтобы представлять интересы нашей страны, не Украины и не каких-либо других стран. Я также ожидаю досрочных выборов в бундестаг. Я также ожидаю досрочной смены нынешнего федерального канцлера, причем еще до Рождества".

Канцлер ФРГ уже назвал эти результаты "драматическим поражением" Христианско-демократического союза. Партия Мерца набрала скромные 17,2 %. Это худший результат ХДС в регионе за 24 года.