Разительные перемены в американской идеологии - не новая демократия, а режим классовой гиперсегрегации

Сказать, что Соединенные Штаты за последний год разительно переменились, все равно что ничего не сказать: даже за бурное 20-е столетие страна изменилась меньше. Первые два десятилетия нового века со стороны могло показаться, что под руководством бодрых старичков-неоколониалистов в Новом Свете возводится мрачное здание финансового капитализма. Олигархического, с окнами в виде бойниц.

Но теперь от прежней суровости американской идеологии не осталось следа - идеология эта теперь выглядит игривой и даже похабной, словно ее выдумывал шут. Вернее, злобный клоун из фильмов ужасов - зрелище-то мы наблюдаем сколь смешное, столь и зловещее. Уверен наш международный обозреватель Олег Романов.

Имперский марш

Отцов-основателей одного за другим пускают в расход: вот и до Джефферсона очередь дошла - его изваяние на днях вынесли вон из ратуши Нью-Йорка. Дальнейшая судьба злосчастной статуи пока не известна, но было бы правильно отдать ее на поругание широким народным массам - они бы, наверное, тут же обмазали статую фекалиями и разбили, как поступили когда-то вандалы Гейзериха с римскими мраморами.

Кто-то не поленился посчитать, скольких президентов, высеченных в скальной породе горы Рашмор, еще не успели подвергнуть "культуре отмены"? Выяснилось, что люстрировано уже больше половины. С точки зрения прогрессистов, ни один герой прошлого небезгрешен и потому должен быть начисто, до рубцов и шрамов на мозговых извилинах, вытравлен из людской памяти. Отменен Колумб, летит с корабля современности Джордж Вашингтон.

Классическая музыка написана белыми расистами? В топку! Веки у великих математиков были без эпикантуса, а кожа - почти без меланина? На свалку истории! Да чего мелочиться: профессор из Нью-Джерси требует отправить туда же, на историческую свалку, белых вообще - прошлых, настоящих и будущих, если будущие, не дай бог, родятся.













Белые люди исторически привержены к тому, чтобы быть злодеями: они все, в совокупности, просто не могут быть другими. Мы должны избавиться от этих ублюдков! Бритни Купер, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси)

Зато черному сам цвет кожи порукой, что он чист помыслами и светел духом. В Висконсине негр по имени Дэррел Брукс совершил теракт: врезался на внедорожнике в праздничную толпу. Шестерых убил, десятки ранил. И сразу же побелел, по крайней мере, на фотографиях телеканала CNN: как объяснили редакторы канала, убийцу раскрасили, чтобы "не нагнетать". Гражданин Гегель, которого, кстати, тоже скоро сбросят с корабля современности, учил нас: противоположности, конечно, борются, но при этом обнаруживают единство. В общем, любая борьба с расизмом замешана на самой забубенной расовой ненависти - буквально физиологической. Ну, то есть, как в анекдоте - не перевариваю нетерпимость, просто поубивал бы всех грубиянов!

Инфляция официально выросла на 4 %



Но мы, люди испорченные марксизмом, точно знаем: когда ведут речь о ценностях, всегда имеют в виду деньги. Старательно культивируемый сегодня в Штатах раскол между расовыми общинами, между традиционалистами и прогрессистами, демократами и республиканцами, между привитыми и непривитыми - это все способ указать ложные цели тем, кто вынужден все туже затягивать пояса. Дефицит товаров в супермаркете, растущая безработица, индейка, которая между двумя днями благодарения, прошлым и нынешним, подорожала вдвое… Инфляция официально выросла на 4 %, по каким-то позициям - на 7 %, а магазины почему-то высасывают из бумажников денег на 15 % больше прошлогоднего. Плохо настолько, что даже смешно - и на американском ТВ расцвел новый жанр: последние новости с комментариями в площадном стиле:

Ведущий: "Байден только сейчас обнаружил, что при нем подорожало горючее! И речь идет не о газах из его задницы!"

Джо Байден: "Вы когда-нибудь думали, что будете платить так много за галлон бензина? В некоторых частях Калифорнии люди платят по 4,50 за галлон!"

Ведущий: Спасибо, что заметил, Джо! Для тебя ничто не пройдет незамеченным, не считая некоторых актов дефекации!"

Похвалы трансгендерам, покаяния перед ними, клятвы в вечной им верности и любви явно придуманы для того же: да бросьте вы думать про бензин по 4,50, давайте лучше поклонимся всем мужчинам в женском платье, в земле американской воссиявшим!













Сегодня, в День памяти трансгендеров, мы оплакиваем тех, кого потеряли в этот страшный для трансгендерных американцев год. Вспомним также бесчисленное множество других трансгендеров, среди которых непропорционально много черных и коричневых трансгендерных женщин и девочек, которые сталкиваются с жестоким насилием, дискриминацией и домогательствами! Обращение Джо Байдена к нации

Но пресловутый "контроль дискурса" имеет также другую сторону: мало приучить всех к тому, что мальчик, одетый девочкой, и девочка, одетая мальчиком, - венец развития цивилизации. Этого-то добиться проще простого, если вколачивать в человеческий мозг гвозди смыслов всеми доступными инструментами, включая телерекламу шоколада.

Бихевириозм -модная американская психотеория



Бихевириозм, модная американская психотеория, которая учит, что человек - то же животное, рекомендует кроме позитивного стимулирования еще и негативное: короче, не только пряник, но и кнут. В последнее время в Штатах прошли или начались три заметных политических процесса. Один - против Стива Бэннона, советника Трампа: его преследуют за отказ явиться на допрос в конгресс - прежде такого не бывало, ведь он частное лицо и над ним у парламентского аппарата власти нет. Но Бэннону грозит год заключения, шестеренки правосудия завертелись, и правящая партия может впредь, при наличии контроля за госаппаратом, давить неправящую. Еще был осужден "Q-шаман" - один из символов штурма "6 января" и человек с мозгами набекрень. В минуты политико-идеологической мобилизации страны совершенно не важно - здоров ты, совершал ли преступления… Чтобы отправиться в тюрьму, хватит "царицы доказательств" -признания.









Мистер Ченсли признал свою вину. Он совершенно согласен с тем, что его действия должны были повлечь самую суровую уголовную ответственность. Теперь ему гарантирован доступ ко всем ресурсам тюремных служб - ему гарантировали отбытие срока с лицами, не совершавшими тяжкие преступления. Кроме того, ему обеспечат медицинскую помощь, в которой он нуждается. Альберт Уоткинс, адвокат Дж.Ченсли

Пока досадный для "нового политпорядка" сбой случился только в Кеноше, где судили Кайла Риттенхауса. Юноша убил год назад двоих погромщиков и ранил третьего - судебная расправа над ним должна была стать показательной. Главные газеты страны звали его белым расистом и погромщиком, "супремасистом" именовал его Байден, "черная" улица и БЛМ-овские активисты давили на присяжных и судью… Парня оправдали - по поводу чего горестное заявление сделал даже президент: не потому, что ему дорог был скальп именно Риинехауса, но потому, что судебная система в ключевой момент политической перестройки оказалась неконтролируемой. Так что же все-таки в Штатах строят, на отлаживание какой социальной системы направлено столько усилий? Многим кажется, что страна левеет - мол, не только эмансипируются черные, женщины и разные игривые меньшинства, но и американцы вдруг полюбили социализм. А политическая надстройка приводится в соответствие меняющемуся экономическому базису. Увы, это не так: напротив, между высшими и низшими уже даже не пропасть - между ними Вселенная и триллионы световых лет.

Американские миллиардеры стали за год богаче на 2 триллиона