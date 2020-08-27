Разлив нефти на Сахалине может стать экологической катастрофой

На севере Сахалина разлив нефти может стать серьезной угрозой для природы, сообщают экологи. Масляное пятно угрожает в долгосрочной перспективе популяции местных рыб и птиц. Тем временем нефтеразлив планируют ликвидировать в течение двух дней. Ситуация находится на контроле губернатора и правительства Сахалинской области. Сейчас оценивается ущерб местной экосистеме, устанавливаются виновные, решается вопрос об их привлечении к ответственности.