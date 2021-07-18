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Разлив нефти в Германии из-за разрушительного наводнения

Разлив нефти в Германии из-за разрушительного наводнения

Проливные дожди и наводнение на западе Германии привели к повреждению железнодорожных путей общей протяженностью более 600 км. Разрушительное наводнение на территории Германии также привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген.

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека.


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