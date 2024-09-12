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Разминирование Украины обойдется в 35 млрд долларов

По подсчетам Всемирного банка, Украине понадобится почти 35 млрд долларов для разминирования своих территорий. Данные исследований приводит издание "Экономист".

По информации британского Института глобальных изменений Тони Блэра, Украина ежегодно теряет свыше 11 млрд долларов из-за заминированных территорий.

Сообщается, что при текущем финансировании и использовании традиционных методов на полное разминирование может потребоваться более 100 лет.

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