Разорительная сделка: Румыния и Польша недовольны украинским зерновым демпингом

Власти Польши и Румынии выступили с совместным обращением в адрес Брюсселя с требованием защитить две страны от дешевого украинского зерна.

Премьер Моравецкий заявил, что Еврокомиссия обещала обеспечить транзит хлеба в Африку и на Ближний Восток, но значительная часть зерна осела в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии и Болгарии. Крестьяне этих стран потеряли из-за демпинга более 400 млн евро. Моравецкий, столкнувшись с массовыми протестами фермеров, переадресовал все претензии недовольных Брюсселю. Крестьян, вряд ли это устроит: Еврокомиссия далеко, а Моравецкий близко, значит ему и придется решать проблемы фермеров.