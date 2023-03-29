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Разорительная сделка: Румыния и Польша недовольны украинским зерновым демпингом
Власти Польши и Румынии выступили с совместным обращением в адрес Брюсселя с требованием защитить две страны от дешевого украинского зерна.
Премьер Моравецкий заявил, что Еврокомиссия обещала обеспечить транзит хлеба в Африку и на Ближний Восток, но значительная часть зерна осела в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии и Болгарии. Крестьяне этих стран потеряли из-за демпинга более 400 млн евро. Моравецкий, столкнувшись с массовыми протестами фермеров, переадресовал все претензии недовольных Брюсселю. Крестьян, вряд ли это устроит: Еврокомиссия далеко, а Моравецкий близко, значит ему и придется решать проблемы фермеров.
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