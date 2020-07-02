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Разработка 141 вакцины от нового коронавируса ведется во всем мире
Разработка 141 вакцины от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, опубликованной в газете The Washington Post.
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