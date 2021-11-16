3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Разрешение миграционного кризиса - в руках европейцев, однако Брюссель не спешит помочь мигрантам
Разрешение миграционного кризиса - в руках европейцев, однако Брюссель не спешит помочь мигрантам, застрявшим у польского КПП. Тысячи людей еще не утратили стойкость духа, их не пугают даже непривычно холодные ноябрьские ночи. Они все еще надеются на благоразумие и человечность еврочиновников. Впрочем, для некоторых обманутые ожидания становятся слишком большим разочарованием - и люди возвращаются домой.
Ж. Боррель: ЕС не пропустит ни одного мигранта с территории Беларуси, но они и не должны умирать в лесу на границе.
Похоже, ждать помощи от Брюсселя придется долго. Накануне СМИ распространили заявление главы европейской дипломатии. Кажется, слова Жозепа Борреля противоречат здравому смыслу. Итак: "ЕС не пропустит ни одного мигранта с территории Беларуси, но они и не должны умирать в лесу на границе", - сказал Боррель. Да уж. Видимо, им придется умирать не в лесу, а прямо на асфальте пункта пропуска.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов