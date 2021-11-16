Разрешение миграционного кризиса - в руках европейцев, однако Брюссель не спешит помочь мигрантам, застрявшим у польского КПП. Тысячи людей еще не утратили стойкость духа, их не пугают даже непривычно холодные ноябрьские ночи. Они все еще надеются на благоразумие и человечность еврочиновников. Впрочем, для некоторых обманутые ожидания становятся слишком большим разочарованием - и люди возвращаются домой.

Похоже, ждать помощи от Брюсселя придется долго. Накануне СМИ распространили заявление главы европейской дипломатии. Кажется, слова Жозепа Борреля противоречат здравому смыслу. Итак: "ЕС не пропустит ни одного мигранта с территории Беларуси, но они и не должны умирать в лесу на границе", - сказал Боррель. Да уж. Видимо, им придется умирать не в лесу, а прямо на асфальте пункта пропуска.