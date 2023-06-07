Разрушение Каховской ГЭС - военный конфликт в Украине приобрел новые формы

Военный конфликт в Украине приобрел новые формы. Разрушение Каховской ГЭС стало примером реального экоцида. Катастрофа спровоцировала масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесла ущерб экологии, а также создала угрозу безопасности Запорожской АЭС. Виновники пока не определены. Россия и Украина обвиняют друг друга, мировая общественность вначале возложила ответственность на Кремль, но позже решила не спешить с выводами. Но пока одни заняты поиском виновных, другим приходится иметь дело с последствиями катастрофы, масштабы которой колоссальны. Подробности у Евгения Белоусова.

Из Новой Каховки вода постепенно отступает, а в город возвращаются эвакуированные жители. Экстренные службы восстановили электро- и водоснабжение. Однако ниже по течению Днепра разлив реки продолжается. В списке пострадавших десятки населенных пунктов. Село Корсунка полностью ушло под воду, еще в трех вода дошла до крыш. Во всей Херсонской области действует режим ЧС.

"Свет есть, вернее, света нет, свет отключили в старой части города, где затоплено. Трансформаторы низко стоят, подстанции, только из-за этого. А так вода есть. Но вода плохо уходит, - канализация, потому что колодцы затоплены. Газ есть, с продуктами напряга нет", - рассказывает Валерий, житель Новой Каховки.

Всего, по заявлению местных властей, в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тысяч человек. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская и гуманитарная помощь.

Служба гуманитарной помощи по-прежнему продолжает свою работу и обслуживает все населенные пункты планово. Вчера мы уже выехали в зону туда, где пострадали жители Корсунки, перевезли в новые лагеря их в Песчаное. Мы туда выезжали уже с гуманитарной помощью, привезли не только продуктовые пакеты, у нас еще были небольшие запасы, нам туапсинские волонтеры передали. Там были одеяла, постельное белье и подушки. Татьяна Чернышева, директор гуманитарного центра Новокаховского округа

Но больше всего пострадала природа. Полностью затоплен Нижнеднепровский национальный природный парк, погибли тысячи животных. В Днепропетровской области после разрушения ГЭС начался мор рыбы. Такую же судьбу пророчат водным обитателям всей Херсонской и некоторых районов Запорожской областей. В регионе произошел самый настоящий экоцид.

Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения, погибли животные. На затопленной территории находится несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк Нижнеднепровский и уникальный природный комплекс Гилея, которые надолго утратили свою рекреационную ценность. Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России

По сложившейся традиции Запад поспешил обвинить в случившемся Россию. Председатель Европейского совета Шарль Мишель одним из первых ринулся писать гневные месседжи в Twitter. И пообещал привлечь Москву к ответственности за военное преступление.

Его примеру последовало и немецкое издание Bild, опубликовав обвинительный заголовок, но буквально в течение часа в редакции все же решили попридержать коней и изменили его на более нейтральный "ГЭС взорвана"». Другие СМИ были более однозначны - во всем виноват Путин, за что и стали предметом насмешек и критики перебравшегося в Twitter американского журналиста Такера Карлсона. "Это сделал Путин! Это сделал Путин!" А причина проста: "Путин – это зло. А те, кто на стороне зла, совершают зло исключительно ради получения удовольствия от самого процесса. В данном случае Путин атаковал сам себя, что является высшей формой зла и потому идеально подходит человеку такого склада. Вот так нам все объяснили СМИ".

Но ангажированные СМИ, к счастью, постепенно теряют свое влияние, а вот число просмотров ролика Карлсона о разрушении плотины активно подбирается к 80 миллионам, что в десятки раз больше, чем была средняя аудитория его передач на Fox News. Вот показатель востребованности правды, особенно, когда она касается завравшегося Запада.

"Давайте посмотрим. Каховская плотина была фактически российской. Она была построена российским правительством. Внастоящее время она находится натерритории, контролируемой Россией. Водохранилище плотины снабжает водой Крым, который напротяжении последних 240 лет был домом для российского Черноморского флота. Взорвать плотину, может быть, и плохо для Украины, но еще больший вред это нанесет России".

В Белом доме пока с выводами не спешат. Там, видимо, понимают, что дело нечистое и уклоняются от однозначных заявлений.

"Вам действительно кажется правдоподобным, что Россия уничтожила дамбу, затопив тем самым населенные пункты, где живут этнические русские, и одновременно перекрыв водоснабжение Крыма? По-моему, тут не больше логики, чем в подрыве собственного газопровода, не находите?" - прозвучал вопрос, адресованный официальному представителю Пентагона. Вот что ответил Джон Кирби: "Мы пока не пришли к определенным выводам. Мы работаем с украинской стороной и пытаемся получить как можно больше информации".

Ситуацию обсуждали минувшей ночью на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Москвы и Киева. Представитель России Василий Небензя отметил, что все предостережения касательно угрозы разрушения Украиной Каховской ГЭС не были услышаны международным сообществом. При этом авторство масштабного теракта у России не вызывает сомнений.

Преднамеренная диверсия, предпринятая Киевом против объектов критической инфраструктуры, носит чрезвычайно опасный характер и может быть квалифицирована как военные преступления или террористические акты. Призываем генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС. Недопустимо, чтобы повторилась ситуация с трагедией в Буче или подрывом трубопровода "Северный поток". Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН