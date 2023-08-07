Издание Financial Times опубликовало статью о катастрофических последствиях для Евросоюза в случае вступления туда нищей и разрушенной Украины. Авторы приводят мнение европейцев о том, что принятие Польши и Венгрии было "пугающим экспериментом", а уж Украина окажется неподъемной ношей.

Газета пишет: "Украина еще не вступила в ЕС, а уже нанесла ущерб общему рынку". Отмечается, что почти 62 % семилетнего бюджета ЕС уходит на компенсации агросектору и местным бюджетам, а принятие Украины с ее колоссальными сельскими угодьями опустошит бюджет полностью.