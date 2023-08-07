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Разрушенная и истощенная экономика Украины может стать камнем на шее у всего Евросоюза
Издание Financial Times опубликовало статью о катастрофических последствиях для Евросоюза в случае вступления туда нищей и разрушенной Украины. Авторы приводят мнение европейцев о том, что принятие Польши и Венгрии было "пугающим экспериментом", а уж Украина окажется неподъемной ношей.
Газета пишет: "Украина еще не вступила в ЕС, а уже нанесла ущерб общему рынку". Отмечается, что почти 62 % семилетнего бюджета ЕС уходит на компенсации агросектору и местным бюджетам, а принятие Украины с ее колоссальными сельскими угодьями опустошит бюджет полностью.
При этом неясно, что будет с украинской экономикой после окончания конфликта. Зато известно, что вступление страны в Евросоюз сделает ее самым бедным членом объединения.
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