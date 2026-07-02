Делегация Рабочей партии Великобритании вновь посетила Беларусь. Ее представители объяснили интерес к нашей стране стремлением разрушить образ врага, насаждаемый в британских СМИ, и напомнить о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне. О миссии визита, критике ЕС за переписывание истории и смене премьера в Великобритании рассказал активист Рабочей партии Великобритании Джесси Уинни в "Актуальном интервью".

Активист партии подчеркнул, что главная цель визита - донести до британцев правду. "Беларусь у нас изображают враждебным государством, хотя она ничем подобным не является, а ее главная прерогатива - содействие миру. Мы хотим подать пример, демонстрируя, что Беларусь абсолютно не заинтересована в войне. Ее единственный интерес - мир и сотрудничество", - заявил он.

Особое внимание делегация уделила сохранению памяти о войне. "Мы хотим сохранить эту память и привести ее в Великобританию, чтобы люди взглянули на Беларусь по-другому", - отметил собеседник.

Он также раскритиковал политику Евросоюза по переписыванию истории. По его словам, резолюция ЕС, приравнивающая социалистическую модель СССР к нацистской модели Третьего рейха, является "полной клеветой". "Это несправедливость по отношению к мужчинам и женщинам, служившим в Красной Армии, а также к британским, французским солдатам, которые сражались с ними бок о бок", - подчеркнул Джесси Уинни.

Отвечая на вопрос о политической ситуации в Великобритании, гость заявил, что Кир Стармер уходит. Недавно членом парламента стал Энди Берн - политик с теми же интересами, но более харизматичный. "Формально Стармер еще у власти, но он уже уходит. Энди Берн известен на местном уровне в Манчестере. Но его интересы не совпадают с интересами британского народа. Он выступает за НАТО, поддерживал войну в Ираке, состоит в организации "Лейбористские друзья Израиля". Это замена Стармера на другого Стармера - с новым, более харизматичным лицом", - резюмировал Джесси Уинни, добавив, что "у его дедушки харизмы больше, чем у Стармера".

Таким образом, визит делегации Рабочей партии Великобритании в Минск - это попытка навести мосты между народами в условиях политического давления и информационных войн. Гости из Великобритании видят в Беларуси не врага, а партнера, с которым их связывает общая история и память о победе над нацизмом. И, несмотря на смену власти в Лондоне, они намерены продолжать диалог - в противовес официальной политике, которая, по их мнению, лишь углубляет раскол в Европе.