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Разрушительная стихия огня уничтожила более 650 жилых домов штате Вашингтон

Американский штат Вашингтон во власти лесных пожаров. Неуправляемый огонь добрался до города Спокан, уничтожив на своем пути более 650 жилых домов и административных зданий.

Местные власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Около 60 тыc. местных жителей вынуждены бросить имущество и срочно уехать в более безопасные районы.

Неуправляемый огонь добрался до города Спокан

Пожарные расчеты и авиация работают на пределе возможностей, однако ситуацию ухудшают сильный порывистый ветер и аномальная жара. Более того, из-за повреждения линий электропередачи многие кварталы полностью отрезаны от электроснабжения.

Разделы:

В миреСША

Теги:

лесные пожарыСША
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