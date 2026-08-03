Разрушительная стихия огня уничтожила более 650 жилых домов штате Вашингтон
Автор:Редакция news.by
Американский штат Вашингтон во власти лесных пожаров. Неуправляемый огонь добрался до города Спокан, уничтожив на своем пути более 650 жилых домов и административных зданий.
Местные власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Около 60 тыc. местных жителей вынуждены бросить имущество и срочно уехать в более безопасные районы.
Неуправляемый огонь добрался до города Спокан
Пожарные расчеты и авиация работают на пределе возможностей, однако ситуацию ухудшают сильный порывистый ветер и аномальная жара. Более того, из-за повреждения линий электропередачи многие кварталы полностью отрезаны от электроснабжения.