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Разрушительная стихия разгулялась в Украине
Огромный град, десятки поваленных деревьев, затопленные улицы и свыше четырех сотен населенных пунктов без света. Разрушительная стихия разгулялась в Украине. К счастью, никто не пострадал. Но ливень и град все же напугали людей в нескольких областях. В Прикарпатье сильно поднялся уровень воды в реках, после ливня подтопило почти сотню дворов. В Черновцах уровень воды местами достигает до окна автомобиля, затопило важные транспортные дороги. Полгорода осталось без света. На Луганщине сильный ветер сносил крыши с домов и валил деревья. А на Николаевщине люди снимают на видео огромные ледяные шары и выкладывают кадры в Сеть.
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