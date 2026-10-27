Разрушительный шторм "Маня" затопил прибрежную часть Гамбурга

Германия подсчитывает ущерб от мощного удара стихии. Разрушительный шторм "Маня" обрушился на Гамбург и буквально затопил прибрежную часть мегаполиса.

Под водой оказались десятки центральных улиц, крупные подземные парковки, скверы и популярные городские парки. Уровень воды поднялся настолько стремительно, что коммунальные службы не успевали блокировать опасные участки.

На данный момент сообщений о пострадавших нет, однако экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия наводнения.