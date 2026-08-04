Разрушительный ураган обрушился на китайский мегаполис Лоян
Автор:Редакция news.by
Стихия - в Китае. Разрушительный ураганный ветер обрушился на мегаполис Лоян, где проживают более 7 млн человек.
В эпицентре шторма порывы ветра достигли опасных значений свыше 30 метров в секунду. Сильнейшие воздушные потоки сносят элементы строительных конструкций, переворачивают автомобили и вырывают деревья с корнем.
Местные метеорологические службы объявили наивысший уровень опасности и призвали население не выходить на улицу. Городские коммунальные экстренные службы сейчас занимаются ликвидацией завалов и восстановлением поврежденных линий электропередачи.