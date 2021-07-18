Разрушительное наводнение в Германии - режим ЧС объявили в Баварии

Число жертв наводнения в Германии превысило 156 человек. Минимум 670 человекпострадали. Режим ЧС объявили еще в одной федеральной земле - Баварии. В результате затяжных ливней разрушены автодороги, прервано железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой, Бад-Шандау и чешским Дечином. По улицам проплывают машины, фургоны, пароходы и даже дома.