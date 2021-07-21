Разрушительное наводнение в Китае: есть жертвы

Катастрофическое наводнение в Китае. В провинции Хэнань введен первый уровень ЧС из-за разрушения плотины. В результате последствий стихии погибли по меньшей мере 12 человек. Эвакуированы около 100 тысяч. Люди перебираются по улицам вплавь. В грязевой ловушке - множество автомобилей. Заложниками водной стихии стали и пассажиры метро. Всех пассажиров, застрявших в поезде, в итоге эвакуировали. Пожарные и спасатели проделали дыру в крыше вагона, через которую смогли пробраться внутрь и помочь людям. Уровень воды в подземке превысил отметку в метр. Более 6 тысяч человек участвуют в спасательных операциях. Аэропорт Чжэнчжоу из-за погодных условий временно приостановил прием рейсов.