Разрушительное землетрясение в Хорватии

Власти Хорватии отменили карантинные запреты на передвижение граждан между регионами. На территории страны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от Загреба. Там раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде и юго-восточных регионах Австрии и в Италии.



Наиболее пострадали города Сисак и Петриня. Они оказались ближе всех к эпицентру подземных толчков. Сообщается, что там разрушены сотни зданий, под завалами погиб ребенок. Прекращено энергоснабжение, люди в панике пытаются хоть как-то связаться с родными. Количество жертв еще уточняется. В ликвидации разрушительных последствий задействована хорватская армия. Для размещения пострадавших будут использованы казармы.



