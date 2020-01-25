Разрушительное землетрясение в Турции. Из-под завалов удалось спасти 39 человек

Турция приходит в себя после разрушительного землетрясения. Из-под завалов удалось спасти 39 человек. Всего же, по последним данным, стихия унесла жизни 22 человек. Более тысячи пострадавших.



Соболезнование в связи с многочисленными жертвами президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.

Глава государства также передал слова соболезнования и поддержки народу Турции, всем пострадавшим, родным и близким погибших и пожелал жителям затронутого стихией региона скорейшего возвращения к привычной жизни.

Мощное землетрясение в Турции: 22 погибших, тысячи потерпевших

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло накануне вечером в районе города Сивридже в восточной провинции Элязыг. Подземные толчки сопровождались ударной волной, которую ощутили 20 миллионов человек и за пределами Турции: в Израиле, Ираке и Сирии. Спустя несколько часов произошло еще более 200 афтершоков. Опасность повторения подземных толчков сохраняется. Поисково-спасательные работы не прекращаются: под завалами по-прежнему могут находиться как минимум 22 человека. Власти призывают местных жителей не заходить в поврежденные здания из-за угрозы обрушения.

Хулуси Акар, министр обороны Турции:

"Войска приведены в состояние боевой готовности, чтобы помочь гражданским лицам, если это будет необходимо. В район бедствия направлены спасательные команды. Мы внимательно следим за тем, как проходит поисково-спасательная операция".

Последствия мощного землетрясения в Турции