3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Разрушительное землетрясение в Турции. Из-под завалов удалось спасти 39 человек
Турция приходит в себя после разрушительного землетрясения. Из-под завалов удалось спасти 39 человек. Всего же, по последним данным, стихия унесла жизни 22 человек. Более тысячи пострадавших.
Соболезнование в связи с многочисленными жертвами президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.
Глава государства также передал слова соболезнования и поддержки народу Турции, всем пострадавшим, родным и близким погибших и пожелал жителям затронутого стихией региона скорейшего возвращения к привычной жизни.
Мощное землетрясение в Турции: 22 погибших, тысячи потерпевших
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло накануне вечером в районе города Сивридже в восточной провинции Элязыг. Подземные толчки сопровождались ударной волной, которую ощутили 20 миллионов человек и за пределами Турции: в Израиле, Ираке и Сирии. Спустя несколько часов произошло еще более 200 афтершоков. Опасность повторения подземных толчков сохраняется. Поисково-спасательные работы не прекращаются: под завалами по-прежнему могут находиться как минимум 22 человека. Власти призывают местных жителей не заходить в поврежденные здания из-за угрозы обрушения.
Хулуси Акар, министр обороны Турции:
"Войска приведены в состояние боевой готовности, чтобы помочь гражданским лицам, если это будет необходимо. В район бедствия направлены спасательные команды. Мы внимательно следим за тем, как проходит поисково-спасательная операция".
Последствия мощного землетрясения в Турции
Эту ночь многие местные жители провели на улице. Тех, кто остался без крова, временно размещают в школах, спортивных залах, общежитиях и библиотеках. Президент Турции в ходе визита в пострадавшую провинцию Элязыг пообещал, что власти предпримут все необходимые шаги для сооружения нового жилья вместо разрушенных деревень и районов. В пострадавшие города направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью.
Президент
Все
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
Политика
Все
Общество
Все
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все