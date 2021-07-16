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Разрушительные наводнения в Германии - в регионе объявлен режим военной катастрофы
Число жертв разрушительных наводнений в Германии уже превысило 100 человек.
Факт
В списках пропавших без вести около 1 300.
Целые города ушли под воду, разрушены или повреждены сотни домов, мосты, затоплены дороги, остановлено транспортное сообщение. К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать. В отдельных районах ливни идут до сих пор и, как прогнозируют синоптики, не прекратятся до воскресенья. В регионе объявлен режим военной катастрофы. К восстановительным работам подключили военных. Наблюдаются отключения электроэнергии и перебои с питьевой водой. Отмечены случаи мародерства.
Разрушивший Германию циклон затронул и Бельгию.Жертвами стихии стали 11 человек. За сутки выпала месячная норма осадков, есть разрушения. К поисково-спасательным операциям подключили военных.
Факт
В Нидерландах из-за повышения уровня воды в реке Маас власти объявили эвакуацию около 15 тысяч человек.
Наводнение также затронуло Люксембург и Швейцарию.
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