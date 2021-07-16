Разрушительные наводнения в Германии - в регионе объявлен режим военной катастрофы

Целые города ушли под воду, разрушены или повреждены сотни домов, мосты, затоплены дороги, остановлено транспортное сообщение. К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать. В отдельных районах ливни идут до сих пор и, как прогнозируют синоптики, не прекратятся до воскресенья. В регионе объявлен режим военной катастрофы. К восстановительным работам подключили военных. Наблюдаются отключения электроэнергии и перебои с питьевой водой. Отмечены случаи мародерства.