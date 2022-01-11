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Разрушительный пожар в Чили: есть пострадавшие
Страшные кадры приходят из Чили. В городе Икике вспыхнул масштабный пожар. Пламя разрушило 40 домов, пострадали 15 человек. По сообщениям мэра города, огонь взять под контроль пока не удалось, в тушении задействованы все местные пожарные станции. Причина возгорания пока неизвестна. Очевидцы в соцсетях публикуют видео с места трагедии.
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