Разрушительный пожар в Чили: есть пострадавшие

Страшные кадры приходят из Чили. В городе Икике вспыхнул масштабный пожар. Пламя разрушило 40 домов, пострадали 15 человек. По сообщениям мэра города, огонь взять под контроль пока не удалось, в тушении задействованы все местные пожарные станции. Причина возгорания пока неизвестна. Очевидцы в соцсетях публикуют видео с места трагедии.