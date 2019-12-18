Разрушительный шторм движется на Европу

Мощный шторм надвигается на Западную и Северную Европу. Стихия обрушится на континент уже в выходные. Первыми под ударом окажутся Великобритания, Ирландия, Франция и Германия. Метеорологи прогнозируют ливни и разрушительный ветер. Его порывы могут достичь 110 километров в час. Ожидается, что ненастная погода спровоцирует наводнения и приведет к транспортным проблемам, а также сбоям в подаче электроэнергии.