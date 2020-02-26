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Разрушительный шторм в Австралии
Стена из шторма словно из фильма про апокалипсис. На Западную Австралию обрушился разрушительная стихия. Непогода сопровождалась градом, грозой и шквалистым ветром. Его мощные порывы (до 130 километров в час) выкорчевывали деревья, обрывали линии электропередачи, сносили крыши и обшивку домов. В городе Перт без электричества остались 18 тысяч строений. 150 человек обратились за помощью в экстренные службы.
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