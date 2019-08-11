Разрушительный супертайфун. В Китае растет число жертв стихии

Жертвами супертайфуна "Лекима" на востоке Китая стали 30 человек. Еще 20 пропали без вести. Сильнее всех от стихии пострадала провинция Чжэцзян. Сильные ливни привели к прорыву дамбы, сообщается также о наводнениях и оползнях. Десятки тысяч домов повреждены, нарушено транспортное сообщение. Свыше миллиона человек эвакуированы. Спасательные работы продолжаются.