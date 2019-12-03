Разрушительный тайфун свирепствует на Филиппинах

Центральную часть Филиппин истязает тайфун "Каммури". Острова накрыли ливни и мощный ветер, порывы которого достигают 240 километров в час. Ненастье спровоцировало подтопления и сход оползней. Опасные районы были вынуждены покинуть около 200 тысяч местных жителей. Тайфун повредил десятки жилых домов. О жертвах пока данных нет.В связи со сложными погодными условиями временно прекращена работа столичного международного аэропорта Манилы.



