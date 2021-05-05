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Разрушительный торнадо обрушился на штат Алабама
Разрушительный торнадо обрушился на американский штат Алабама. Первые этажи зданий оказались под водой. Спасатели эвакуируют людей на лодках. Оборваны линии электропередачи, более 350 тысяч местных жителей остались без электричества. По данным Национального центра прогнозирования штормов, некоторые районы Луизианы, Миссисипи и Теннесси также могут оказаться под ударом урагана.
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