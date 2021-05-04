Разрушительный торнадо в США - есть жертвы

Американский штат Джорджия под ударом разрушительного торнадо. Ураган срывал крыши с домов, обрывал линии электропередачи. В некоторых районах скорость ветра превысила 30 метров в секунду. Погиб мужчина, оказавшийся в ловушке внутри собственной машины. На автомобиль упало дерево.