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Разрушительный торнадо в США - есть жертвы

Американский штат Джорджия под ударом разрушительного торнадо. Ураган срывал крыши с домов, обрывал линии электропередачи. В некоторых районах скорость ветра превысила 30 метров в секунду. Погиб мужчина, оказавшийся в ловушке внутри собственной машины. На автомобиль упало дерево.

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