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Разрушительный циклон в Индии - есть жертвы
На Индию обрушился мощный циклон, который уже унес 14 жизней. В Мумбаи скорость ветра достигала 185 км в час. Высокие волны затопили первую береговую линию. Тысячи местных жителей были эвакуированы из собственных домов. Аэропорт до среды приостановил работу.
Тем временем власти города пытаются спасти более четырех сотен человек, которые сейчас находятся на борту барж у побережья. В операции задействованы три военных корабля.
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