Разрушительный ураган в Твери

Российский город Тверь под ударом водной стихии. На город обрушился мощный ураган. 3 человека погибли, пострадали 15. Деревья падали на дороги и припаркованные автомобили. Буря оставила без электричества полторы тысячи домов в 90 населенных пунктах. Сильный ветер повредил крыши более полусотни зданий.