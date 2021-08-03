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Разрушительный ураган в Твери

Российский город Тверь под ударом водной стихии. На город обрушился мощный ураган. 3 человека погибли, пострадали 15. Деревья падали на дороги и припаркованные автомобили. Буря оставила без электричества полторы тысячи домов в 90 населенных пунктах. Сильный ветер повредил крыши более полусотни зданий.




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