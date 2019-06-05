ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Разведение сил в Станице Луганской области намечено на 10 июня

К этой минуте в Минске завершилось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны договорились о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Разведение сил в Станице Луганской области намечено на 10 июня. А новое соглашение о прекращении огня будет готово для подписания уже к следующей встрече контактной группы - 19 июня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все