К этой минуте в Минске завершилось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны договорились о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Разведение сил в Станице Луганской области намечено на 10 июня. А новое соглашение о прекращении огня будет готово для подписания уже к следующей встрече контактной группы - 19 июня.