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Разведка США прогнозирует провал Киева
Накачка западным оружием Киева может закончиться. В Конгрессе США выступили против выделения дополнительных средств из-за негативного прогноза американской разведки по поводу украинского контрнаступления. Как пишет TheWashingtonPost, эксперты говорят о невозможности ВСУ "дойти до ключевого" города Мелитополь в Запорожской области.
Все больше разговоров о том, какие цели на самом деле преследует администрация Байдена. Бывший аналитик Пентагона уверен, что они не имеют никакого отношения к нацбезопасности США.
У них есть некая безумная идея, что если мы будем бесконечно вести войну на просторах Украины, использовать украинских солдат и гражданских лиц в качестве пушечного мяса, поддерживать влияние США на Украину, то это как-то ослабит Россию как в политическом, так и в военном плане. Если бы Техас объявил независимость и попытался вступить в союз с Россией или с Россией и Китаем против нас, вы знаете, мы бы разбомбили и аннексировали весь Техас. И назвали бы это оборонительной войной.
Поддержка Украины уже обошлась американским налогоплательщикам дороже, чем помощь пострадавшим от разрушительных пожаров на Гавайях. Журналисты FoxNews подсчитали, что острова получили 1,9 млн долларов, в то время как на этой неделе США объявили о выделении Украине еще 40 млрд.
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