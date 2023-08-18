У них есть некая безумная идея, что если мы будем бесконечно вести войну на просторах Украины, использовать украинских солдат и гражданских лиц в качестве пушечного мяса, поддерживать влияние США на Украину, то это как-то ослабит Россию как в политическом, так и в военном плане. Если бы Техас объявил независимость и попытался вступить в союз с Россией или с Россией и Китаем против нас, вы знаете, мы бы разбомбили и аннексировали весь Техас. И назвали бы это оборонительной войной.

Дэвид Пайн, экс-офицер штаба армии США