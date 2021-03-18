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Разведки США: главная угроза для внутренней безопасности США - расисты-экстремисты
Об этом говорится в докладе американской разведки. Исходя из отчета, группировки, действующие на основе расистских и этнических убеждений, способны на атаки с массовыми жертвами. Они могут совершить нападение на правоохранительные органы, правительственных служащих и объекты.
По мнению разведки США, экстремистские сообщества активно используют социальные сети и мессенджеры с шифрованием, чтобы завлекать новых сторонников и распространять материалы, способствующие радикализации.
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