Разворовывание помощи: на Украине пропала гуманитарка почти на 1 млн долларов

Гуманитарная помощь почти на миллион долларов, отправленная американскими волонтерами, прибыла во Львов, после чего исчезла, сообщил независимый антикоррупционный центр.

Речь идет о пропаже порядка 10 тыс. тактических аптечек, закупленных американцами для ВСУ. Скорее всего к исчезновению гуманитарки причастны Львовская областная военная администрация и благотворительные фонды, с которыми она работает. Груз прошел через польско-украинскую границу, однако дальнейшие его следы теряются.