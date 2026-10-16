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Европа переживает глубокий энергетический кризис, который выливается в протесты и рост преступности. В Эстонии на одной из заправок за неделю украли 67 тыс. литров топлива - цифра, впечатляющая даже для страны с населением чуть более миллиона.

Европа покупает российскую нефть через посредников по завышенным ценам, отказываясь от дешевых ресурсов, а газовые хранилища заполнены лишь на 73 %. О том, почему Европа упустила общий знаменатель, куда делась независимость и кто выигрывает от прагматизма Трампа, рассказал политический эксперт, официальный представитель профсоюза работников госучреждений Антон Синковец в "Актуальном интервью".

Эксперт отметил, что Европу штормит, а политическая повестка разрознена. "Темы протестов - от школьного образования до недовольства политиками, в том числе из-за топливной повестки, выбросов CO2, мигрантского кризиса. Европа упустила общий знаменатель. Мечта о единой Европе оказалась фикцией", - подчеркнул он.

Покупка дешевого российского газа при Шредере и Берлускони обеспечивала экономический рост Германии и Италии. Это было взаимовыгодное сотрудничество. "Они преследовали интересы своих государств. Экономика росла на доступных ресурсах, получаемых от России. В Германии вообще был экономический бум. Сейчас этого нет", - заявил эксперт.

Газовые хранилища Европы заполнены на 73 %, ожидается дефицит в 15-20 % зимой. Альтернативы в виде энергии ветра и солнечных батарей не заместили российский газ.

Договоренность Трампа и Путина о поставках дизеля в США (почти 2 млн т) и белорусского калия для американских фермеров - пример прагматизма. Европейские лидеры лихорадочно созванивались после сделки. Их реакция показательна. "Стремление сохранить власть превалирует над обеспечением национальных интересов. Они хотят показать псевдосубъектность, которой у Европы уже нет. У них уже нет эталонного образования, здравоохранения, промышленного производства. Остались только громкие лозунги", - резюмировал Антон Синковец.