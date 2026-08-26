Реальная угроза: Европа готовится к самой дорогой и холодной зиме

Европейцев ожидает холодная зима. Запасы газа в подземных хранилищах упали до минимума с 2013 года. Резервуары заполнены только на 63 %, что значительно уступает средним показателям прошлых лет.



В наиболее уязвимом положении находится Германия, ее газовые хранилища заполнены лишь наполовину. Это рекордно низкий уровень для августа. В случае холодной зимы Берлин будет вынужден покупать газ по высоким ценам, конкурируя за него с Азией. Bloomberg пишет, что цены на электричество вырастут в несколько раз. Европейские газовые контракты на предстоящую зиму уже более чем в 2 раза превышают прошлогодние показатели. Скорее всего, это еще не предел.