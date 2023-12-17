Ребенка насмерть завалило снегом, сошедшим с крыши дома

Ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, в городе Кондрово Калужской области,сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своемTelegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.



"Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе", -написал он.

