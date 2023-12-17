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Ребенка насмерть завалило снегом, сошедшим с крыши дома

Ребенка насмерть завалило снегом, сошедшим с крыши дома

Ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, в городе Кондрово Калужской области,сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своемTelegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

"Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе", -написал он.

Шапша добавил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

ПозжепрокуратураКалужской области уточнила, что погибшему мальчику было семь лет.

Фото: РИА Новости

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