"Ребенок родился и уже должен 10 тыс.": почему латвийцы возмущены просьбой властей о 7 млрд от ЕС

Просьба Латвии о выделении 7 млрд евро от Европейского союза вызвала крайне негативную реакцию среди граждан страны. Об этом заявил блогер и активист из Латвии Роман Самуль в "Актуальном интервью".

По его словам, в социальных сетях люди выражают сильное недовольство. "Крайне негативно, на самом деле, люди высказываются в соцсетях, уже чуть ли не на мат переходят, потому что жизнь от этого лучше не становится, что они (власти - прим. ред.) берут эти деньги и латают какие-либо дыры своих предыдущих ошибок", - отметил Роман Самуль.

Активист обратил внимание на реальную демографическую ситуацию в стране: "Год назад появилась статья на DELFI - местный, можно сказать, главный информационный ресурс. И была новость от сотовых операторов, где они опубликовали, что в стране около 900 тыс. с копейками активных сим-карт. А мы с вами прекрасно понимаем, у современных людей бывает и по 2-3 сим-карты. И если смотреть даже по самым оптимистичным, грубо говоря, прогнозам, то около 1 млн жителей проживают там, работают. В основном это, не секрет, пенсионеры и мамочки. Глава семьи всегда уезжает за границу зарабатывать".

Роман Самуль также прокомментировал рост внешнего долга."На данный момент чистый внешний долг Латвии был около 45 млрд евро. Добавляются еще 7 млрд, которые они берут. По факту сейчас каждый житель Латвии будет должен более 10 тыс. евро. То есть ребенок родился и уже должен 10 тыс. До этого они официально заявляли о 2,5 тыс.", - подчеркнул блогер.

Таким образом, по оценке Романа Самуля, запрос Латвии на дополнительные 7 млрд евро воспринимается населением как попытка властей закрыть последствия прежних ошибок за счет увеличения долговой нагрузки.