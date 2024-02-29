Ребенок с бенгальским огнем едва не стал причиной масштабного пожара в Китае

В Китае ребенок с бенгальским огоньком едва не стал причиной масштабного пожара. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как малыш просто идет по улице и играется с небольшим пиротехническим изделием. В этот момент из канализационных люков начинают прорываться потоки под давлением, а затем они и вовсе загораются от огонька в руках непоседы.