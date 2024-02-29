ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ребенок с бенгальским огнем едва не стал причиной масштабного пожара в Китае

В Китае ребенок с бенгальским огоньком едва не стал причиной масштабного пожара. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как малыш просто идет по улице и играется с небольшим пиротехническим изделием. В этот момент из канализационных люков начинают прорываться потоки под давлением, а затем они и вовсе загораются от огонька в руках непоседы.

Любители конспирологии, возможно, скажут, что здесь явно что-то не так и не обошлось без призраков или дракона, живущего под землей. Но на самом деле все просто. Скорее всего, под люками просто произошла утечка газа, поэтому и случилось такое фаер-шоу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все