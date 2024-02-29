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Ребенок с бенгальским огнем едва не стал причиной масштабного пожара в Китае
В Китае ребенок с бенгальским огоньком едва не стал причиной масштабного пожара. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как малыш просто идет по улице и играется с небольшим пиротехническим изделием. В этот момент из канализационных люков начинают прорываться потоки под давлением, а затем они и вовсе загораются от огонька в руках непоседы.
Любители конспирологии, возможно, скажут, что здесь явно что-то не так и не обошлось без призраков или дракона, живущего под землей. Но на самом деле все просто. Скорее всего, под люками просто произошла утечка газа, поэтому и случилось такое фаер-шоу.
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