Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось прервать свое выступление в Бундестаге. После слов об адекватности антикоронавирусных мер из зала стали доноситься крики несогласных депутатов.

Продолжить выступление Меркель смогла только после вмешательства председателя парламента, призвавшего к порядку. Канцлер сообщила о введении карантинных ограничений с 2 ноября до конца месяца. В Германии закрываются театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели. Кафе и рестораны будут работать только навынос. А жителей призывают свести к минимуму социальные контакты.

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