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Редчайшее явление природы для Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии - редчайшее для этого государства явление природы: мощные ливни не прекращаются уже более двух недель. Они вызвали масштабные наводнения там, где дожди бывают от силы три-четыре раза в год. Осадки затопили дороги. В некоторых районах сошли сели. Потоки воды буквально смывают все на своем пути. Вместо песка - теперь водные каналы. В пустыне сейчас на редкость низкая температура: в некоторых районах даже выпал снег и прошел град. Из-за непогоды сотни домов остались без света, а транспортное сообщение парализовано.
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