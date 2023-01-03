Редчайшее явление природы для Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии - редчайшее для этого государства явление природы: мощные ливни не прекращаются уже более двух недель. Они вызвали масштабные наводнения там, где дожди бывают от силы три-четыре раза в год. Осадки затопили дороги. В некоторых районах сошли сели. Потоки воды буквально смывают все на своем пути. Вместо песка - теперь водные каналы. В пустыне сейчас на редкость низкая температура: в некоторых районах даже выпал снег и прошел град. Из-за непогоды сотни домов остались без света, а транспортное сообщение парализовано.