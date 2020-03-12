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Редчайшего черного леопарда впервые сняли на камеру

Редчайшего черного леопарда впервые сняли на камеру

В южноафриканской провинции Гаутенг местный житель поймал животное в объектив телефона.Черный окрас леопарда - редкая генетическая мутация, противоположная альбинизму. Зафиксировано всего 36 появлений подобных особей в ЮАР.

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