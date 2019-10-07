Редкие белые львята родились в Китае

Эти кадры пришли из Китая. В одном из парков дикой природы на свет появились детеныши-двойняшки африканского белого льва. Новорожденные (самка и самец) сейчас находятся в инкубаторе. За ними пристально наблюдают ветеринары, так как мама малышей не смогла за ними ухаживать. Отметим, белые львы считаются исчезающим видом и занесены в Красную книгу. В мире таких насчитывается около