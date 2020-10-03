Редкий белый бриллиант весом в 102 карата продадут на аукционе

В Гонконге готовятся к ювелирному событию мировогомасштаба. Сюда для участия в аукционе доставили редкий белый бриллиант весом102 карата. Аукционный дом Sotheby's не предоставил официальную оценку этогобезупречного овального камня. Наивысшая ставка будет выигрышной без минимальнойцены. Но, как говорят специалисты, исторически алмазы такого калибра, чистоты иразмера продавались от 11 до 33 миллионов долларов.